Er ist in einen nur eineinhalb Meter tiefen Schacht gestützt und dabei so unglücklich aufgekommen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Laut Auskunft der Polizeiinspektion Laßnitzhöhe ist der Pensionist gegen Mittag kopfüber in den Schacht gestürzt. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, war vorerst noch unklar. Der regungslos aufgefundene Mann wurde mithilfe der Feuerwehr Nestelbach geborgen, die Rettungskräfte kämpften jedoch vergebens um das Leben der schwerverletzten Person.