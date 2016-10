Bereits zwei Horrorclown-Sichtungen in Wien .

Auch in Wien sind mittlerweile zwei Clowns gesichtet worden: Am Antonsplatz schaukelte am Dienstagabend ein Spaßvogel auf dem Spielplatz und schockte dadurch einen 14-Jährigen. Laut der Gratiszeitung "heute" wurde etwa eine Stunde zuvor ein weiterer Clown mit einer Machete am Praterstern gesichtet.