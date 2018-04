Vor dem Montag-Abendspiel Norwegen gegen Frankreich hielt bis auf die Skandinavierinnen jedes Team bei einem Sieg. Auf die Französinnen treffen die Österreicherinnen am Mittwoch (19.30 Uhr), auf Dänemark am Freitag (12.30) und auf Norwegen am Samstag (12.30). Der Gewinner der Sechser-Gruppe steigt in die A-WM auf, für die ÖEHV-Truppe wäre es nächstes Jahr in Finnland die erste Teilnahme am Elite-Turnier.