Nachdem die baden-württembergische Stadt Gaggenau einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag aus Sicherheitsbedenken abgesagt hat, warf Außenminister Mevlüt Cavusoglu Deutschland Doppelmoral vor. In Gaggenau ging unterdessen wegen der Absage eine Bombendrohung ein.

Die Türkei könne die Geschehnisse in Gaggenau nicht hinnehmen, sagte Cavusoglu am Freitag vor Journalisten in Ankara. Wenn Deutschland die Beziehungen zur Türkei aufrechterhalten wolle, müsse es "lernen, sich zu benehmen".

"So kann es nicht weitergehen", sagte Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu weiters. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten "ohne Zögern mit allen Mitteln" erwidern. "Dann müssen Sie an die Folgen denken." Welche Folgen das sein könnten, sagte er nicht.

Das türkische Volk sei einem "systematischen Druck" durch Deutschland ausgesetzt, werde sich aber nicht einschüchtern lassen, betonte der Minister. Er forderte eine Behandlung seines Landes auf Augenhöhe. "Sie müssen uns als ebenbürtigen Partner betrachten", sagte er. "Die Türkei untersteht Ihnen nicht. Sie sind nicht der Chef der Türkei. Sie sind nicht erste Klasse und die Türkei zweite Klasse."

Die Stadt Gaggenau hatte am Donnerstag kurz vor Beginn eine geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bozdag untersagt. Die Stadtverwaltung machte Sicherheitsbedenken geltend. Bozdag wollte bei seinen in Deutschland lebenden Landsleuten für die geplante Verfassungsreform in der Türkei werben.

Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland stoßen parteiübergreifend auf Kritik. Seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Korrespondenten Deniz Yücel hat sich das Verhältnis zwischen beiden Regierungen weiter verschlechtert.

Im Rathaus von Gaggenau ging Freitag früh eine Bombendrohung ein. Der Anrufer begründete die Drohung mit dem abgesagten Ministerauftritt, wie der Leiter des Bürgerservices der deutschen Kleinstadt, Dieter Spannagel, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt und von der Polizei durchsucht.

"Wir wissen nicht, wie ernst wir diese Bombendrohung nehmen müssen", sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer im Fernsehsender n-tv. Er gehe aber davon aus, "dass ein direkter Zusammenhang besteht" zwischen der Untersagung des Ministerauftritts und der Drohung. Nach mehrstündiger Untersuchung durch die Polizei gab es allerdings Entwarnung: "Nach umfassenden Abklärungen konnte in dem Gebäude nichts Verdächtiges festgestellt werden", teilten die Beamten mit.

Bozdag selbst ließ auf die Absage hin ein Treffen mit dem deutschen Justizminister Heiko Maas platzen. Bozdag reagierte empört: "Das kann man nicht Demokratie nennen", schimpfte der Minister und sagte ein Treffen mit Maas ab. Der SPD-Politiker hatte mit Bozdag in Karlsruhe über den inhaftierten Yücel sprechen wollen.

Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, sprach nach dem Auftrittsverbot für Bozdag von einer "Skandal-Entscheidung". "Mit solchen Entscheidungen kommt das wahre Gesicht derjenigen offen zum Vorschein, die bei jeder Gelegenheit versuchen, der Türkei Lektionen in Demokratie und Meinungsfreiheit zu erteilen."

Darüber hinaus lehnte auch die Stadt Köln eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag ab. Zeybekci kündigte daraufhin an, in Deutschland notfalls auch "von Haus zu Haus" zu ziehen, sollten ihm Wahlkampfauftritte vor Türken verwehrt werden. "Es scheint, sie annullieren dort unsere Treffen, unsere Versammlungen", sagte Zeybekci am Freitag. Er werde trotzdem auf jeden Fall am Sonntag nach Deutschland reisen. Die Stadt Leverkusen genehmigte eine Veranstaltung mit Zeybekci am Sonntag.

Das Auftrittsverbot türkischer Minister in Deutschland stieß allerdings nicht nur bei der türkischen Regierung auf einhellige Empörung, sondern auch bei der Opposition. Kritik kam etw auch von der größten türkischen Oppositionspartei, der kemalistischen CHP. "Das ist ganz und gar nicht in Ordnung", sagte CHP-Chef und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu.

An die Adresse Deutschlands fügte er hinzu: "Einerseits belehrt ihr die Welt über Demokratie, andererseits wollen zwei Minister einer Partei sprechen, aber aus diesem oder jenem Grund verbietet ihr diese Rede. Das finden wir keineswegs richtig." Kilicdaroglu ist strikt gegen das Präsidialsystem, für das die Minister in Deutschland werben wollten.

Die deutsche Regierung wies die türkische Kritik zurück. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer verwies am Freitag in Berlin auf die föderale Struktur der Bundesrepublik. Die Regierung habe die Entscheidungen der zuständigen Behörden in Gaggenau und Köln zur Kenntnis genommen, respektiere sie, habe sie aber nicht zu kommentieren.

Der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, war wegen der Absagen ins türkische Außenministerium zitiert worden. Die türkische Seite habe Erdmann wissen lassen, dass sie mit der Absage nicht einverstanden sei, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit.

Außenamts-Sprecher Martin Schäfer sagte, das Gespräch sei "ernst, aber freundlich" verlaufen.

Erdmann habe der türkischen Seite erklärt, dass die Bundesregierung keinen Einfluss auf die Entscheidung der kommunalen Behörden genommen habe und auch keinen Einfluss hätte nehmen können. Schäfer warnte auch davor, die Frage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland mit dem Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel zu verknüpfen.