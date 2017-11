Wochenend-Sondierungen der Jamaika-Unterhändler .

Die Jamaika-Unterhändler sind in ihre entscheidenden Wochenend-Sondierungen gestartet. Spitzenvertreter aller vier Parteien kamen am Samstagfrüh in Berlin zusammen. Auf der Agenda standen dabei hoch umstrittene Fragen: Zunächst der Klimaschutz und anschließend daran dann die Flüchtlingspolitik.