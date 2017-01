Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Linz .

In der Stadt Linz ist am Freitagabend ein Supermarkt überfallen worden. Ein unbekannter Täter kam um 19.10 Uhr in das Geschäft und bedrohte die Verkäuferin mit einer kleinen, schwarzen Faustfeuerwaffe. Der Mann konnte aus der Kassa Bargeld erbeuten und in Richtung Freistädterstraße flüchten. Die Fahndung war bisher ergebnislos, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag.