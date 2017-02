Ein brennender Lkw hat am Dienstag auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Bezirk Baden für einen kilometerlangen Stau gesorgt.

Der Lastwagen war in den frühen Morgenstunden in Flammen gestanden, die gelöscht wurden. Aus vorerst ungeklärter Ursache fing der Lkw aber erneut Feuer, teilte die Asfinag mit. Die Fahrbahn war bei Hochstraß Richtung Westautobahn (A1) nur einspurig passierbar.

Der Lenker des Sattelzuges hatte das brennende Fahrzeug in einer Pannenbucht angehalten, berichtete die FF Alland auf ihrer Webseite. Der Fahrer konnte sich noch aus dem Führerhaus retten. Ein zufällig vorbeikommender Streckendienst der Asfinag unternahm erste Löschversuche und alarmierte die Feuerwehr. Vier FF löschten den Brand in den frühen Morgenstunden. Später fing der Lastwagen laut Asfinag jedoch nochmals Feuer, die Einsatzkräfte waren erneut mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Brandermittler haben Arbeit aufgenommen

Der Sattelzug wurde zerstört. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand, während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau reichte am Vormittag rund zehn Kilometer Richtung Südautobahn (A2).

Die Feuerwehr blieb aus Sicherheitsgründen mit einem Löschfahrzeug an Ort und Stelle, um im Falle eines nochmaligen Lkw-Brandes sofort agieren zu können, hieß es von der Asfinag. Wie lange der Verkehr nur einspurig an der Stelle vorbeifahren kann, stand vorerst noch nicht fest. Brandermittler des Landeskriminalamtes haben Erhebungen an Ort und Stelle aufgenommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

http://www.feuerwehr-alland.at