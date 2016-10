Statt die Tasche einfach abzuschreiben, erkundigte sich der 31-Jährige bei den ÖBB, ob ein ehrlicher Finder diese vielleicht abgegeben habe. Bei der Abholung am Bahnhof Floridsdorf klickten schließlich die Handschellen.

Fahrdienstleister bemerkte verdächtigen Geruch

Der im Bezirk Mistelbach wohnhafte Slowake hat möglicherweise selbst von dem Marihuana probiert und "eingeraucht" die Sporttasche stehen gelassen. Passagiere machten den Fahrdienstleister auf das herrenlose Gepäckstück aufmerksam, der dieses zunächst wirklich ins Fundbüro bringen wollte. Dabei bemerkte er jedoch den intensiven Geruch und verständigte die Polizei.

Kurier meldete sich bei ÖBB

Mittlerweile hatte der vergessliche Kurier doch noch das Fehlen der Tasche bemerkt und sich kurzerhand bei den ÖBB gemeldet. Dort schaltete man schnell und bot ihm an, er könne das Fundstück jederzeit abholen. In Floridsdorf erwarteten ihn jedoch bereits Beamte am Bahnsteig. "Die Tasche bekam der Mann tatsächlich zurück, sein Marihuana ist hingegen weg", sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der 31-Jährige befindet sich in Haft.