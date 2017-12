Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montagabend auf der L134 zwischen Feistritz am Wechsel und Grottendorf (Bezirk Neunkirchen).

Auf der Landesstraße war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws gekommen, bei dem beide Lenkerin in ihren völlig deformierten Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die Feuerwehren Feistritz am Wechsel und Kirchberg am Wechsel, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen der Rot-Kreuz-Dienststellen Aspang und Neunkirchen sowie die Polizei wurden alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, wurden die Einsatzkräfte aufgeteilt, um an beiden Unfallfahrzeugen parallel arbeiten zu können. Während der Lenker des weißen Pkw nach Absprache mit der Notärztin mit einem hydraulischen Rettungssatz aus dem Fahrgastraum befreit werden musste, konnte der Lenker des zweiten Wagens ohne technische Hilfsmittel aus dem Unfallfahrzeug befreit werden.

Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die beiden Schwerverletzten vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Ein ebenfalls in einem Fahrzeug mitfahrender Hund blieb unverletzt und wurde von einem Tierarzt betreut. Die L134 wurde von der Polizei komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die FF Feistritz kümmerte sich um die Räumung der Unfallstelle.

Für die Bergung der beiden schwer beschädigten Unfallfahrzeuge wurde das Wechselladefahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Aspang nachgefordert. Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei erhoben. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.