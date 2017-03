Einbruchsversuch zweier moldawischer Staatsbürger (44 und 54 Jahre) in ein Einfamilienhaus in Traiskirchen scheiterte - die Täter wurden vom Besitzer überrascht und flüchteten ohne Beute mit zwei Fahrrädern vom Tatort.

Etwa zehn Minuten nachdem der Hausbesitzer Anzeige erstattet hatte, konnten Exekutivbeamte im Zuge der Fahndung die beiden Flüchtigen in Traiskirchen festnehmen. Sie waren nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

Diebesgut wurde sichergestellt

Die zur Flucht verwendeten Fahrräder dürften am selben Tag (8. März) am Bahnhof der Wiener Lokalbahnen in Tribuswinkel gestohlen worden sein. Bislang wurde jedoch von den Radbesitzern keine Anzeige erstattet.

Bei einer Durchsuchung der Unterkünfte der beiden Beschuldigten im Gemeindegebiet von Mistelbach wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Es handelt sich dabei unter anderem um eine Holzkiste mit Löffeln der Marken Berndorfer und Slovenija sowie um Etuis mit Weinbesteck und chinesische Entspannungskugeln (siehe Fotos). Auch diese Gegenstände konnten noch keinem Tatort zugeordnet werden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen, Telefonnummer 059133-3313, erbeten.