Die Tirolerin büßte am Sonntag in der Verfolgung (10 km) eine Position ein und landete an der sechsten Stelle. Den Sieg sicherte sich Weltcup-Titelverteidigerin Gabriela Koukalova (CZE) vor Laura Dahlmeier (GER/) und Dorothea Wierer (ITA).

Hauser fehlten im Ziel beim zweitbesten Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere nach einer Strafrunde 61 Sekunden auf Siegerin Koukalova. Die drittplatzierte Wierer lag rund 40 Sekunden vor ihr: "Das Schießen war heute fast perfekt. Läuferisch war es extrem hart, aber es war ja auch das dritte Einzelrennen in kurzer Zeit. Ich bin überglücklich, dass ich heute noch einmal bei der Flower Ceremony dabei sein darf und insgesamt natürlich super happy mit diesem Saisonauftakt", meinte die 22-jährige aus Reith bei Kitzbühel. Sie war zwischenzeitlich sogar auf Podestkurs gelegen, ihr einziger Fehler beim dritten Schießen warf sie aber etwas zurück.

Hauser reist nach den Rängen fünf (Sprint), sechs (Verfolgung) und sieben (Einzel) als Gesamtweltcup-Vierte aus Schweden ab. In Führung liegt Dahlmeier. In der Verfolgung von Östersund belegte Hausers Teamkollegin Christina Rieder (1 Strafrunde) Rang 28 und Fabienne Hartweger (5) wurde 46. Die nächsten Bewerbe finden kommendes Wochenende in Pokljuka (SLO) statt.

Im Gegensatz zu Hauser konnte Julian Eberhard bei den Herren seine gute Ausgangsposition in der Verfolgung nicht für ein weiteres Spitzenresultat nützen. Der Salzburger rutschte aufgrund von sechs Strafrunden von der fünften Startposition auf den 27. Endrang zurück. Bester Österreicher zum Abschluss der ersten Station der Heim-WM-Saison am Sonntag war Dominik Landertinger als 21.

Der Sieg im Jagdrennen über 12,5 km ging sensationell an Anton Babikow. Der russische Außenseiter gewann von Startplatz sieben aus trotz einer Strafrunde vor seinem fehlerfreien Landsmann Maxim Zwetkow (+10,5 Sek.) und Weltcupspitzenreiter Martin Fourcade (15,2). Der mit großem Vorsprung in die Loipe gegangene Einzel- und Sprintgewinner vergab seinen nächsten Sieg mit vier Fehlern am Schießstand.

Eberhard rutschte bereits beim ersten Schießen mit einem Fehler aus den Top Ten, mit weiteren fünf Strafrunden war auch für den schnellen Läufer kein weiteres Spitzenergebnis möglich. Der Saalfeldener liegt vor den Pukljuka-Rennen am kommenden Wochenende in der Gesamtwertung als bester ÖSV-Mann an der zehnten Stelle.

Einzel-Vizeweltmeister Landertinger verbesserte sich mit zwei Fehlern von der 33. Stelle auf sein bisher bestes Saisonergebnis. Eder hielt mit vier Strafrunden in etwa seine Position aus dem Sprint (24.). Auch Daniel Mesotitsch machte als 34. noch ein paar Weltcuppunkte, Felix Leitner ging als 43. leer aus.