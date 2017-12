Österreichs Duo lag am Donnerstagabend vor rund 44.000 Zuschauern in der Arena von Schalke 04 am Ende 43,5 Sekunden hinter den siegreichen Russen Jekaterina Jurlowa und Alexej Wolkow. Auf dem zweiten Rang landete das tschechische Gespann Eva Puskarcikova und Ondrej Moravec.

Eberhard war kurzfristig für Simon Eder eingesprungen, der Salzburger musste ebenso wie Deutschlands Star Laura Dahlmeier krankheitsbedingt passen. Eder möchte ab 5. Jänner beim Weltcup in Oberhof aber wieder mit dabei sein.

Bei der Mixed-Team-Veranstaltung auf Schalke setzten sich Jurlowa/Wolkow dank einer starken Schießleistung bereits nach dem Massenstart an die Spitze und verteidigten diese im Verfolgungsrennen souverän. Weltcup-Punkte gab es bei dem mit 156.000 Euro dotierten Show-Event nicht.