Der 43-jährige Rekord-Weltmeister hatte die interne Qualifikationsnorm nicht erfüllt, da er am Mittwoch der Vorwoche beim Weltcup in Ruhpolding nur 42. im Einzel geworden war. Um doch noch den Sprung ins Olympia-Team zu schaffen, hätte der erfolgreichste Biathlet der Welt in seinem 575. Weltcup-Rennen in die Top Sechs kommen müssen. Beim Staffelsieg der Norweger am Samstag war er nicht mehr aufgestellt worden. Björndalen ist in dieser Weltcupsaison bisher nicht über Platz 18 hinausgekommen.

Björndalen ist achtfache Olympiasieger und hat in seiner einmaligen Karriere neben 94 Weltcuprennen noch 45 WM- und 13 Olympia-Medaillen, darunter 20 WM-Titel, gewonnen.