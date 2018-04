Die Vorschläge erstrecken sich von der Lehrerausbildung, über Schulübertritte bis hin zur Attraktivierung der Lehre.

„Wir sehen den Arbeitsmarkt nicht isoliert, sondern wissen, dass viele verschiedene Einflüsse auf ihn wirken. Einer davon ist die Ausbildung der Menschen, die man als das Fundament für Arbeit verstehen muss. Fast die Hälfte aller Arbeitslosen in Österreich haben keinen Schulabschluss oder maximal Pflichtschulabschluss. Das zeigt deutlich, wie wichtig Ausbildung ist, nicht nur, um in Beschäftigung zu kommen, sondern auch, um in Beschäftigung zu bleiben“, so NÖAAB-Landesobmann Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

„Unser Schulsystem zeichnet sich durch seine Vielfalt aus und bietet für jedes Talent, für jede Begabung einen Ausbildungsweg, bei dem das Individuum im Mittelpunkt steht." Wolfgang Sobotka

Konkret sprachen sich Wolfgang Sobotka und Lehrervertreterinnen und Lehrervertreter aus dem Gymnasium, aus der Pflichtschule, aus den berufsbildenden Schulen und aus den Berufsschulen für eine Wiedereinführung des Unterrichtspraktikums in der Lehrerausbildung aus, um auch in Zukunft eine qualitative Ausbildung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern sicherstellen zu können. Außerdem wolle man einen Expertenrat für Schulübertritte implementieren. Dieser solle aus Lehrerinnen und Lehrern bestehend aus aufnehmender Schulen und Volksschule bzw. Unterstufe bestehen und Empfehlungen formulieren, welche Schule für das Kind am geeignetsten ist.

Weiters wolle man klarstellen, dass die überbetriebliche Lehre klar als letzte Option für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden, zu verstehen sei. Oberste Priorität müsse weiterhin die klassische Lehre sein, die aus der Kombination vom Praxis und Berufsschule exzellente Fachkräfte in den Arbeitsmarkt entsenden.

Im Pflichtschulbereich setzen sich die Vertreterinnen und Vertreter für „Leistungslevels“ in der Neuen Mittelschule ein. Es brauche eine äußere Differenzierung, um sicherstellen zu können, dass jedes Kind individuell gefördert und gefordert werden kann. Auch im Bereich der Sonderschule wolle man klarstellen, dass der Erhalt der Wahlmöglichkeit zwischen Sonderschule und inklusiver Schule unbedingt weiterhin gegeben sein muss, denn nicht jedes Kind kann oder möchte eine Regelschule besuchen.

Besonders in einem Punkt sind sich alle Lehrervertreterinnen und Lehrervertreter einig: „Unser Schulsystem zeichnet sich durch seine Vielfalt aus und bietet für jedes Talent, für jede Begabung einen Ausbildungsweg, bei dem das Individuum im Mittelpunkt steht. Genau das und keine Gleichmacherei brauchen wir.“