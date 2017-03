Bei den Damen blieb Jasmin Ouschan im Achtelfinale mit 2:7 an der späteren Titelgewinnerin Kelly Fisher (GBR) hängen. Im Herren-Feld waren Albin Ouschan, Maximalian Lechner und Mario He in der Runde der letzten 64 ausgeschieden. Es gewann Ruslan Tschinachow (RUS).

Für das österreichische Team gab es bei diesen Titelkämpfen durch Jasmin Ouschan Gold im 8er-Ball und Silber im 14.1 endlos bzw. bei den Herren durch Mario He Bronze im 8er-Ball sowie Gold im Teambewerb.