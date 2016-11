Täter nicht vernehmungsfähig .

Nur sehr kurz ist am Montag im Wiener Landesgericht der 21-Jährige befragt worden, der am 4. Mai 2016 am Brunnenmarkt eine 54 Jahre alte Frau auf dem Weg zu ihrer Arbeit mit einer elfeineinhalb Kilogramm schweren Eisenstange erschlagen haben soll.