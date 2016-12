Nach der Bluttat in Schildberg liegen vorläufige Ergebnisse der Obduktion vor. Der Tatzeitpunkt für die fünf Opfer "wird um den 20. November angenommen", sagte Michaela Obenaus, Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag auf Anfrage. "Nach dem derzeitigen Erhebungsstand" sei zudem davon auszugehen, dass die 35-Jährige "erst einige Tage später Selbstmord verübt hat".

Und weiter: „Die Obduktionen aller Personen sind abgeschlossen. Alle Opfer wiesen Schussverletzungen auf, auch die Krebserkrankung der Mutter der mutmaßlichen Täterin hat sich bestätigt. Es handelt sich hierbei aber nur um ein vorläufiges Obduktionsergebnis, der endgültige Bericht wird in zirka zehn Wochen erwartet.“

Die Polizei stieß in der Vorwoche in einem ehemaligen Gasthaus auf sechs Leichen - die NÖN berichtete.

Keine Hinweise auf Streit um Besuchszeiten

Das genaue Motiv für die Familientragödie sei weiterhin unklar, sagte die Sprecherin. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Krebserkrankung der Mutter (59) der mutmaßlichen Täterin "eine Rolle gespielt hat".

Die Gerüchte, dass es zwischen dem Kindesvater und Martina R., einen erbitterten Streit bezüglich der Besuchszeiten der Kinder gegeben hätte, könne - so Obenaus - nicht bestätigt werden: „Darüber haben wir derzeit keine Hinweise“, so Obenaus.

Brief sorgt für Rätselraten

Rätsel gibt auch ein am Tatort gefundener Brief, dieser soll angeblich von einem „Verflossenen“ handeln, Der die Beziehung zu Martina R., beendet hat. „Der Brief wurde von uns sichergestellt und fließt in die laufenden Ermittlungen ein“, stellt Michaela Obenaus abschließend fest. Es gebe jedoch "keinerlei Anhaltspunkte, dass der Bekannte in das Geschehen involviert war". Selbiges gelte auch für den Vater der drei Kinder, ein Mädchen (7) und zwei Buben (9 und 10), die ebenso erschossen worden waren wie der Bruder (41) der 35-Jährigen.