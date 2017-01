Er soll am Mittwochabend seinen Vater mit einer Axt erschlagen haben, teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Hintergründe zu der Gewalttat seien vorerst nicht bekannt.

Hintergründe zu der Gewalttat seien vorerst nicht bekannt | APA

Verübt wurde das Verbrechen in Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Wurzer um einen etwa 20-Jährigen, der festgenommen wurde. Die Einvernahme des Mannes dauerte an.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat dem Sprecher zufolge eine Obduktion des etwa 50 Jahre alten Opfers angeordnet.