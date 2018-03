Der Bodypacker war 2014 mit 1,3 Kilo Kokain im Bauch nach Linz gekommen, konnte aber wegen seines künstlichen Darmausgangs das in Plastikkugeln verpackte Suchtgift nicht wieder ausscheiden. Die Angeklagten sollen drei Tage lang mit teils schmerzhaften Methoden versucht haben, an die Drogen zu kommen. Als das nicht klappte, sollen sie ihn nach Tschechien gebracht und ausgesetzt haben. Er rief mit letzter Kraft Hilfe und wurde durch eine Notoperation gerettet. Mittlerweile ist er in Tschechien rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Der erste Prozess gegen seine u.a. wegen Suchtgiftschmuggels und -handels sowie Freiheitsentziehung und Aussetzung angeklagten Peiniger musste wegen eines Formalfehlers wiederholt werden. Die nun vom Landesgericht Linz gesprochenen Urteile sind etwas milder ausgefallen als in der ersten Auflage - damals lagen die Strafen zwischen dreieinhalb und zehn Jahren.