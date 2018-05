Der heutige Fenstertag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt ist schulfrei. Viele Eltern nützen die Gelegenheit für einen Kurzurlaub.

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) lässt jetzt mit einem klaren Bekenntnis für einheitliche Herbstferien in ganz Österreich aufhorchen. Denn damit geht auch die Diskussion wieder los, welche schulfreien Tage oder Ferientage dafür während des Schuljahres im Gegenzug zu Herbstferien zwischen dem Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerheiligen am 1. November gestrichen werden.

Der jüngste Vorstoß der Ministerin erfolgt in der aktuellen Ausgabe von „ehe und familien“, der Mitgliederzeitschrift des österreichischen Familienverbandes. Dort erklärt Bogner-Strauß, eine Steirerin, die selbst dreifache Mutter ist, zu einheitlichen Herbstferien an allen Schulen Österreichs: „Da bin ich doppelt dafür, als Mutter und als Politikerin.“ Zuständig ist ihr Kollege im ÖVP-FPÖ-Regierungsteam, Bildungsminister Heinz Faßmann.

Eine Million Euro weniger für Familienberatungsstellen

Ein weiteres Eingeständnis der Familienministerin wird ebenfalls noch Staub aufwirbeln. Bogner-Strauß, die erst am Mittwoch dieser Woche mit den Familienlandesräten der Bundesländer in St. Pölten zusammengetroffen ist, bestätigt, dass die ohnehin nicht üppigen Mittel für die Familienberatungsstellen gekürzt werden.

Sie begründet dies mit ihrem grundsätzlichen Verständnis für Sparmaßnahmen zugunsten der Konsolidierung des Budgets. „Wir müssen alle ein bisschen sparen. Mein Ressort trifft es bei den Familienberatungsstellen mit einer Million Euro“, erklärt die ÖVP-Politikerin.

Zugleich beruhigt die Familienministerin. Sie denke nicht daran, Familienberatungsstellen zu schließen, kündigt Bogner-Strauß an. Allerdings gebe es noch keine konkreten Pläne, wie die Einsparungen zustande kommen sollen. Es müsse aber in den Beratungsstellen mehr Effizienz geben.

Für die Oppositionsparteien im Nationalrat, vor allem für die Ex-Kanzlerpartei SPÖ und die Liste Pilz, sind solche Ankündigungen Wasser auf die Mühlen ihrer Kritik. Denn beiden Parteien beklagen seit dem Amtsantritt der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung im Dezember 2017, dass bei den Menschen und nicht im System gespart werde, wie das Türkis-Blau behaupte.