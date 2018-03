Klar würde jedes Ministerium gerne mehr Geld zur Verfügung haben, sie verwies aber im APA-Interview auf bereits Erreichtes wie den Familienbonus. Kritik erntete die Ministerin zuletzt für ihre Ankündigung, das Frauenvolksbegehren nicht zu unterzeichnen. Sie hebt aber lieber die Gemeinsamkeiten hervor. Die Gespräche mit Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) seien zwar noch nicht abgeschlossen, das Budget für das Frauenressort werde aber halten, kündigte Bogner-Strauß an. Für gute Ideen würde jedes Ressort gerne mehr Geld haben, es gebe aber "nie alles, was gewünscht ist". Ein "Riesenschritt" sei aber mit der steuerlichen Entlastung bereits erreicht worden, so die Ministerin.

Das Frauenressort bräuchte mindestens zwölf Mio. Euro, um den Normalbetrieb gut aufrechterhalten zu können. 15 Mio. Euro wären notwendig, um das ein oder andere Projekt gut durchführen zu können. Dies forderte indes SPÖ-Frauenvorsitzende und ehemalige Frauenministerin in der rot-schwarzen Koalition Gabriele Heinisch-Hosek anlässlich des diesjährigen Frauentags. Die SPÖ-Frauen unterstützen das neue Frauenvolksbegehren.

Gerade jetzt sei es wichtig, dass sich unterschiedliche Gruppierungen gegen Schwarz-Blau vernetzen, verwies sie auch auf die Unterstützung des Frauenvolksbegehrens. Denn damit wolle man auf jene Themen aufmerksam machen, die noch nicht erledigt sind: "Für diese Bundesregierung spielt Gleichstellung und eine gerechte Gesellschaft offenbar keine Rolle, denn das kommt mit keinem Wort vor."

Neben dem "Familienbonus" sei auch Gewaltprävention ein zentrales Thema, verwies Bogner-Strauß auf die 100 zusätzlichen Plätze für von Gewalt betroffene Frauen in den nächsten vier Jahren. Dies sei ein Plus von 10 Prozent und somit ein "guter Anfang", auch entspricht das dann der Europaratskonvention, entgegnete sie Kritikern. Eine Kostenschätzung zu dieser Maßnahme gebe es noch nicht, da es sich um unterschiedliche Plätze handle.

Was die Einkommensschere betrifft, tritt Bogner-Strauß für eine Vereinheitlichung der verpflichtenden Einkommensberichte ein. Außerdem soll bei Frauen das Bewusstsein für diese Berichte geschaffen werden, denn wenn sie darüber Bescheid wissen, profitieren sie auch in Gehaltsverhandlungen, zeigte sich die Ministerin überzeugt.

Das Frauenvolksbegehren hält Bogner-Strauß für sehr wichtig, auch wenn sie selbst es nicht unterzeichnet. Dennoch gebe es viele Gemeinsamkeiten, nannte sie etwa die Punkte Gewaltprävention, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit oder die Gendermedizin. Wenig anfangen kann sie mit der Forderung nach einer 30-Stunden-Arbeitswoche; ebenso lehnt sie eine starre Frauenquote auf allen Ebenen ab: "Das ist überzogen, weil es Branchenunterschiede gibt."

Auch was einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung betrifft, plädiert sie dafür, einen Schritt nach dem anderen zu setzen. "Natürlich muss man Visionen haben, aber wenn sie überzogen sind, ist es schwierig, das Volksbegehren zu unterschreiben", meinte die Ministerin. Apropos Kinderbetreuung, die Zuständigkeit bei den Kindergärten ist in der Regierung noch nicht ganz geklärt. Derzeit sind laut ihrem Büro noch die zwei Ressorts Familie und Wissenschaft zuständig.

Bogner-Strauß übt das neue Amt seit gut zwei Monaten aus und: "Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe." "Es gibt sehr intensive Wochen, wie diese jetzt mit dem Familienbonus, aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Endlich bin ich auch mit der Thematik sehr vertraut." Lediglich der eigentlich geplante wöchentliche Home-Office-Tag gehe sich nicht immer aus, räumt die Ministerin ein.

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm geht angesichts der laufenden Budgetverhandlungen davon aus, dass das Frauenressort weiterhin rund 10 Mio. Euro zur Verfügung hat. Weniger dürfe es keinesfalls werden, eher mehr, erklärte sie im Gespräch mit der APA. Das Frauen-Volksbegehren will sie ebenfalls nicht unterzeichnen, auch wenn einige Punkte daraus unterstützenswert sind. Wenn man gestalten will, brauche es Mittel und das Frauenressort sei bereits jetzt ein sehr kleiner Posten, erklärte Schittenhelm. "Es kann kein Cent weniger sein, eher mehr. Im Frauen-Budget kann man nichts mehr einsparen. Ich würde mir eher mehr wünschen", stellte sie fest.

In gutem Gespräch sei sie auch mit den Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens: "Ich bin froh, dass es diese Frauen gibt. Das zeigt, dass es Frauen auch außerhalb der Politik gibt, die sich für Verbesserungen einsetzen. Es gibt aber drei, vier große Punkte, wo wir nicht mitkönnen." So sei etwa die Forderung nach einer 30-Stunden-Arbeitswoche nicht realistisch, auch lehnt sie die Forderung nach kostenlosen Abtreibungen ab. Vorstellen kann sie sich stattdessen die Verhütungs-Pille auf Krankenkassenkosten, so Schittenhelm.