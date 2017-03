In einer Urinprobe vom Februar 2015 waren bei Fury Spuren der stimulierenden Substanz Nandrolon gefunden worden. Nun wurde der Lizenzentzug zwar aufgehoben, nicht aber der Doping-Vorwurf. Der Termin, wann sich Fury vor einem Anti-Doping-Tribunal verantworten muss, steht noch nicht fest. Fury fühle sich aber wieder fit genug, um in den Boxring zurückzukehren, wie er am Montag auf Twitter mitteilte.

Fury hatte nach seiner öffentlichen "Selbstanklage" seine WM-Titel der Verbände WBO, WBA und IBO freiwillig zurückgegeben. Im November 2015 hatte er dem Ukrainer Wladimir Klitschko die erste Niederlage seit 2004 beigefügt und ihn überraschend als Weltmeister entthront. Seitdem hat Fury keinen Kampf mehr bestritten.