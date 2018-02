Das Mädchen wurde durch die Wucht des Aufpralls nach Polizeiangaben gegen 20.10 Uhr rund 15 Meter weit durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Der Pkw war nicht zum Verkehr zugelassen, außerdem waren entwendete Kennzeichen montiert.

Kurz vor Mitternacht kam der Jugendliche im Beisein seines Vaters zur Polizeiinspektion Lochau und stellte sich. Er stammt aus der Nachbargemeinde Hörbranz, besitzt keine Lenkerberechtigung und war nicht alkoholisiert, wie ein durchgeführter Test ergab. Er wird der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Ein weiterer Fall von Fahrerflucht in Vorarlberg konnte nach einigen Tagen geklärt werden. Am 14. Februar war in Hohenems ein Fußgänger von einem Pkw von hinten niedergestoßen worden, wobei er Rückenverletzungen davontrug. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 56 Jahren alten Mann aus Hohenems als Lenker ausforschen.