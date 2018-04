Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte. Seine Mutter und ein Bekannter, die sich auf die Suche nach dem ihm gemacht hatten, fanden ihn an der Unfallstelle.

Der Krieglacher war gegen 9.30 Uhr damit beschäftigt gewesen, eine Fichte umzuschneiden, als sich diese vermutlich in den Kronen anderer Bäume verfing. Der 56-Jährige versuchte daraufhin, den Stamm mittels Stahlseil an seinem Traktor zu befestigen, um ihn freizubekommen. Dabei kippte der Baum ruckartig um und verletzte den Mann tödlich. Aufgefunden wurde er erst am Dienstag in der Früh.