Ein in Wien entlaufener Hund irrte am Mittwoch auf der B12 bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) herum. In den Mittagsstunden kam es zur folgenschweren Kollision: Eine ältere Pkw-Lenkerin erfasste den Vierbeiner, das Tier blieb mit dem kompletten Körper in kunststoffverkleideten Front des Fahrzeuges stecken.

Couragierte Unfallzeugen versuchten, den Hund zu befreien - vergeblich. Also wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunn zur Tierrettung alarmiert. Die Einsatzkräfte entfernten mit einigen geschickten Handgriffen Teile der Plastikverkleidung, sodass der Vierbeiner schonend aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge

Die anwesenden Unfallzeugen chauffierten den verletzten Hund schließlich zur Untersuchung ins Tierschutzhaus Vösendorf. Der Hundesbesitzer aus Wien konnte ebenfalls ausgeforscht und informiert werden.