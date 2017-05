"So wie wir das europäische Haus gebaut haben, kann es nicht Bestand haben", betonte NEOS-Chef Matthias Strolz am Dienstag in Wien. Er fordere daher einen EU-Reformkonvent mit breiter Bürgerbeteiligung.

Zum Europatag ließen die NEOS die Skulptur "Europa umstülpen" vor das Wiener Parlamentsgebäude bringen. Es handelt sich um einen mit bunten Streifen bemalten, ca. fünf Meter hohen Plastikvulkan, gestaltet von der Künstlerin Valeska Peschke. Die Streifen gehen auf das vom Niederländer Rem Koolhaas geschaffene Logo der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2006 zurück und symbolisieren alle Fahnen der EU-Staaten. Somit können sich alle Europäer in der Skulptur wiederfinden, anders als bei der blau-gelben Europafahne, sagte die Politikwissenschafterin Ulrike Guerot.

Guerot spricht sich in ihrem mit dem Schriftsteller Robert Menasse erarbeiteten Konzept einer "Republik Europa" dafür aus, die Bürger ins Zentrum des europäischen Entscheidungsprozesses zu stellen. "Souverän sind immer nur die Bürger und nicht die Staaten", betonte sie beim gemeinsamen Auftritt mit Strolz und der NEOS-Europaabgeordneten Angelika Mlinar.

Daher müsse man "wegkommen von den Nationalstaaten, die vermeintlich Europa machen". In der künftigen europäischen Demokratie sollten alle Bürger "gleich vor dem Recht, gleich bei Wahlen, gleich bei Steuern, gleich beim Zugang zu sozialen Rechten" sein, forderte Guerot, die den Plastikvulkan mit begehbarem Hohlraum nun durch ganz Europa schicken will.

Strolz sprach von einer "großartigen Vision" und kündigte an, dass die NEOS sie sich zueigen machen werden. "Wenn das Fass überläuft, dann wird eine Republik ausgerufen. Und wir sind an diesem Punkt, wo die Leute das Gefühl haben, wir brauchen was Neues", so Strolz gegenüber der APA. "Mein Traum ist, dass wir eines Tages, und nicht so lange von heute entfernt, einen gemeinsamen europäischen Pass haben, mit Leuten aus Istrien, Flandern, Südböhmen, und sagen: 'Ja, wir sind ein Volk.'"

Positiv äußerte sich der NEOS-Chef zum Vorschlag des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, EU-Reformkonvente in allen 27 Mitgliedsstaaten einzusetzen. Die NEOS forderten dies schon seit der Europawahl, betonte Strolz. Der Konvent solle aber auf EU-Ebene tätig sein und die Bürgerinnen und Bürger "breit" einbinden. "Es soll ein Leuchtturm sein, an dem sich die ganze Welt erfreut", wünscht sich Strolz innovative Ideen. Nach zwei Jahren soll das Ergebnis des Konvents dann den europäischen Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden.

Steuerflucht, Jihadismus oder auch die Flüchtlingskrise seien Themen, wo man nur gemeinsam europäisch erfolgreich sein könne, betonte Strolz. Er forderte in diesem Zusammenhang auch den Aufbau einer EU-Armee. "Wenn wir sagen, wir stehen ein für unsere Werte, dann werden wir diese Werte auch verteidigen müssen im klassischen Sinne einer militärischen Kapazität." Europa sei umgeben von einem "Ring of Fire" von Konflikten, sei dabei aber "abgemeldet", kritisierte der NEOS-Chef.

So habe die EU etwa keine Kapazitäten, um eine Flugverbotszone in Syrien durchzusetzen. "Heute sehen wir, dass sich der Iran, die Türkei und Russland auf solche Vorgangsweisen einigen und Europa steht daneben. Ich halte das für daneben", so Strolz, der zugleich klarstellte: "Europa darf keine Angriffskriege führen."