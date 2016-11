Rapid kommt nicht zur Ruhe .

Ausgerechnet als die Krise halbwegs überwunden schien, hat es für Rapid in der Fußball-Bundesliga den nächsten schweren Rückschlag gesetzt. Durch die 0:1-Heimniederlage am Sonntag gegen den WAC verpuffte der zarte Aufschwung der vergangenen Tage, was Trainer Mike Büskens am Montag den Job gekostet hat.