Salzburg ließ bei 0:0 in Altach Punkte liegen .

Meister Salzburg hat am Sonntag Punkte liegen gelassen. Zum Abschluss der 9. Runde der Fußball-Bundesliga mussten sich die "Bullen" in Altach mit einem torlosen Remis begnügen und verloren als Tabellenzweite einen Punkt auf Leader Sturm, der nun vier Zähler in Front liegt.