Herzog mit ÖESV-Rekord 500-m-Fünfte .

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary einen österreichischen Rekord über 500 m fixiert. In 37,30 Sekunden verbesserte sie ihre bisherige Topmarke um 13/100, wurde damit Fünfte. Auf Platz vier fehlten 3/100, auf die Rang drei 24/100. Die japanische Sprint-Dominatorin Nao Kodaira gewann in 36,53 Sek. Am Vortag war Herzog über 1.000 m Vierte geworden.