68 von ihnen seien bis Donnerstagabend identifiziert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht auf Freitag. Das jüngste Opfer ist demnach 23 Jahre alt, das älteste 53 Jahre.

Die Plattform im Inneren eines Kühlturms war am Donnerstag in der Früh aus großer Höhe eingestürzt, während die Bauarbeiter darauf standen. Viele der Opfer wurden unter einem Haufen aus verbogenen Gerüstteilen, Brettern, Zement und Baustahl begraben.

Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt. Verantwortliche der Baufirma Hebei Yineng räumten ein, der Bau sei in Eile vorangetrieben worden, wie eine Zeitung am Donnerstag berichtete. "Wir haben unter Zeitdruck gearbeitet", sagte demnach eine nicht näher genannte Quelle. Die Rettungsarbeiten liefen auch in der Nacht weiter.