Aus den mehr als 8.000 Dokumenten soll hervorgehen, dass der Geheimdienst eine eigene Programmiertruppe aufgebaut hat, um Sicherheitslücken und Schwachstellen in Smartphones, Computern, Fernsehgeräten oder Telefonanlagen auszunutzen. Das Innenministerium prüft mögliche Österreich-Bezüge.

"Nach derzeitigem Informationsstand gibt es noch keinen sichtbaren Österreich-Bezug", sagte Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck am Mittwoch auf APA-Anfrage. Während die US-Regierung die Authentizität der Dokumente nicht bestätigen wollte, bewerteten Experten die Daten als gewichtig und glaubwürdig.

Präsidentensprecher Sean Spicer sagte lediglich, der Fall sei noch "nicht vollständig bewertet". Auch CIA-Sprecher Jonathan Liu wollte weder bestätigen noch dementieren, dass die Dokumente echt sind. "Wir äußern uns nicht zur Echtheit und zum Inhalt von angeblichen Geheimdienstdokumenten", erklärte er.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Devin Nunes, zeigte sich allerdings "sehr besorgt". Die Angelegenheit scheine "sehr, sehr ernst" zu sein. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden, der 2013 massive Spähprogramme der NSA (National Security Agency) enthüllt hatte, erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, die veröffentlichten Dokumente wirkten "authentisch". Er verwies in auf Detailinformationen, die nur Geheimdienst-Insidern bekannt gewesen seien:

Aus den Dokumenten geht WikiLeaks zufolge unter anderem hervor, dass eine CIA-Hackertruppe vom US-Konsulat in Frankfurt am Main aus operiert. Das Konsulat dient den Angaben zufolge als heimliche Basis der Hacker für Spähaktionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Hacker sind demnach mit Diplomatenpässen ausgestattet, mit denen sie in Deutschland einreisen.

Beschrieben werde außerdem, dass der US-Auslandsgeheimdienst etwa Schadsoftware, Viren und Trojaner zur Cyberspionage einsetze. Damit greifen die US-Regierungshacker demzufolge unter anderem iPhones von Apple, Android-Geräte von Google, Software von Microsoft oder sogar Samsung-Fernseher an, um sie als Wanzen zu nutzen. Der Geheimdienst ist demnach in der Lage, auf Smartphones die Verschlüsselungscodes populärer Apps wie WhatsApp, Signal, Telegram oder Weibo zu umgehen.

Die deutsche Bundesanwaltschaft prüft die Einleitung von Ermittlungen. Ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch, die von der Plattform WikiLeaks öffentlich gemachten Dokumente würden genau geprüft: "Wenn wir Anhaltspunkte für konkrete strafbare Handlungen oder konkrete Täter haben, leiten wir Ermittlungsverfahren ein." Dies sei momentan nicht der Fall: "Wir schauen uns das genau an."

WikiLeaks erklärte, der am Dienstag veröffentlichte Datensatz "Vault 7" mit 7.818 Webseiten und 943 Anhängen sei nur die erste Tranche einer größeren Sammlung. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen von geheimen Dokumenten reichte die Enthüllungsplattform Dokumente nicht unverändert weiter, sondern machte bestimmte Passagen wie E-Mail-Adressen oder Programmiercode unsichtbar.

In einigen Dokumenten soll beschrieben sein, wie die CIA Informationen über Sicherheitslücken mit der US-Bundespolizei FBI oder befreundeten Geheimdiensten wie dem britischen GCHQ (Government Communications Headquarters) austauscht. Dabei wird auch immer wieder auf Firmen verwiesen, die ihr Wissen über sofort ausnutzbare Sicherheitslücken ("zero day exploits") kommerziell anbieten.

Beim Projekt "Weeping Angel" entwickelten die CIA-Programmierer demnach in Zusammenarbeit mit Experten des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 einen "Fake-Off-Modus", bei dem bestimmte Fernseher-Modelle von Samsung scheinbar ausgeschaltet sind, in Wirklichkeit aber in den Raum lauschen - je nach Modell mit eingeschalteter Webcam.

Apple erklärte nach einer ersten Analyse, viele der genannten Angriffspunkte seien in der jüngsten Version des iPhone-Betriebssystems iOS bereits geschlossen worden. "Wir werden weiter daran arbeiten, alle entdeckten Schwachstellen schnell zu schließen." Traditionell aktualisieren iPhone-Nutzer schnell die neuen System-Versionen, aktuell laufen nach Angaben des Konzerns 80 Prozent der Telefone damit.

Fachleute widersprachen am Mittwoch der Einschätzung, wonach der Geheimdienst die Verschlüsselung von Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram aushebeln könne. Die von WikiLeaks veröffentlichten Dokumente lieferten keine Anhaltspunkte dafür, betonten die Krypto-Experten von Open Whisper Systems. Vielmehr gehe es dort darum, die Software der Telefone zu hacken. Damit könnten dann Informationen vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung abgegriffen werden.

WikiLeaks-Chef Julian Assange betonte, die Plattform habe mit "Vault 7" bereits jetzt mehr Dokumente veröffentlicht als Snowden in drei Jahren. Der Australier, der seit Jahren in der Botschaft von Ecuador in London lebt, bestritt, dass die Enthüllung etwas mit dem Erlass von US-Präsident Donald Trump zu tun habe, der eine kurzfristige Überprüfung aller Cyberwar-Programme angeordnet hatte.