Eigene Trapp-Familie begleitet 25. Life Ball .

Der 25. Life Ball mit seiner Hommage an den Musikfilm "The Sound of Music" wird von einer eigenen Life Ball-Version der Trapp-Familie begleitet. Neben Conchita als Fräulein Maria übernimmt Schauspieler und Theaterdirektor Herbert Föttinger die Rolle des Kapitän Georg von Trapp, hieß es am Dienstag.