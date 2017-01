Die US-Amerikanerin, die in der Vorwoche in Garmisch-Partenkirchen die Abfahrt gewonnen hatte, rutschte wie am Freitag im Training von der Strecke und wurde vom Sicherheitsnetz aufgefangen. Vonn, die bereits zahlreiche schwere Verletzungen hinter sich hat, stand aus eigener Kraft wieder auf und fuhr ins Ziel, wo sie von kleineren Wehwehchen sprach. Die Salzburgerin Anna Veith belegte in ihrer ersten Abfahrt seit März 2015 nach 35 Läuferinnen den 19. Platz. Gut liegt in der Gesamtwertung nunmehr 30 Punkte hinter der führenden Mikaela Shiffrin.