Mordprozess gegen 20-Jährigen in Wien .

Ein 20-jähriger Bursch muss sich am Mittwoch wegen Mordes im Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll am 5. Juli 2016 in der Wohnung seiner Freundin in der Brigittenau seinen 23 Jahre alten Cousin erstochen haben. Das Opfer hatte einen Streit zwischen dem Paar schlichten wollen, was er mit dem Leben bezahlte.