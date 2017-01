Polizisten entdeckten die sechs Leichen am Montag in einem Haus südwestlich der Stadt Randers. Es handle sich um ein Ehepaar und dessen drei, sechs, elf und 16 Jahre alten Kinder - zwei Buben und zwei Mädchen -, teilten die Ermittler am Dienstagabend mit.

"Auf Grundlage der vorliegenden Informationen in dem Fall ist es die unmittelbare Einschätzung der Polizei, dass die vier Kinder und die 42-jährige Frau alle von dem 45-jährigen Mann getötet wurden, der sich anschließend selbst das Leben genommen hat", hieß es in einer Mitteilung. Im Laufe des Dienstags wurden die Leichen obduziert.