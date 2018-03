U-Boot-Mordprozess in Kopenhagen gestartet .

Der dänische Erfinder Peter Madsen hat zu Beginn des spektakulären U-Boot-Prozesses in Kopenhagen bestritten, die Schwedin Kim Wall ermordet zu haben. Auch zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs plädiere er auf unschuldig, sagte seine Anwältin am Donnerstag vor Gericht in Kopenhagen. Schuldig bekannte sich Madsen zum Vorwurf, die Leiche der Frau zerteilt und über Bord geworfen zu haben.