Hirscher, der mit Walkner befreundet ist, hatte am Donnerstag bei seinem Kurzbesuch in Kitzbühel unter anderem gemeint, dass 90 Prozent der Österreicher nicht bewusst sei, was Walkner in Südamerika leiste. "Das ist wirklich das größte Motorsportereignis der Welt. Wir reden da über echte Männer", sagte der Salzburger Landsmann des Motorsportlers.

Er selbst könne sich unter Umständen ein Antreten bei der Dakar-Rallye vorstellen, meinte Hirscher abschließend mit einem Schmunzeln. "Aber wenn, dann im Auto, nicht am Motorrad. Müssen wir mit der Laura (Hirschers Freundin/Anm.) reden."

Sollte es soweit kommen, wäre der Österreicher nicht der erste Skifahrer, der sich auf das ungewohnte Terrain wagt. Der Franzose Luc Alphand, Gesamtweltcup-Sieger 1996/97, gewann 2006 sogar die Dakar-Autowertung mit Mitsubishi.