Das Spiel wurde beim Stand von 6:3,6:4,2:1 für Edmund gewertet, die Briten sind mit 3:2 weiter.

Shapovalov, seit Kurzem ein Schützling von Günter Bresnik, traf Stuhlschiedsrichter Arnaud Gabas am linken Auge. Der Jungstar der Gastgeber wurde daraufhin wegen Unsportlichkeit disqualifiziert, auch wenn klar war, dass der Spieler dies nicht mit Absicht getan hatte. Nach seinem Schlag reagierte Junioren-Wimbledonsieger Shapovalov sichtlich geschockt und entschuldigte sich beim Referee.

Seine Teamkollegen nahmen den Teenager direkt in Schutz. "Niemand ist netter oder benimmt sich als 17-Jähriger besser als Shapovalov", twitterte Vasek Pospisil. "Jeder konnte heute sehen, dass es ein Unfall war. Das kann jedem passieren." Der Unparteiische musste behandelt werden und wurde sicherheitshalber auch in das Ottawa General Hospital gebracht.

"Ich fühle mit dem jungen Kerl. Er hat großes Talent und hat eine schlimme Lektion lernen müssen", zeigte auch der britische Kapitän Mitgefühl mit Shapovalov. Zuvor hatte Pospisil mit einem Vier-Satz-Sieg über Daniel Evans zum 2:2 noch für Spannung gesorgt. Die Briten, die ohne Andy Murray hatten antreten müssen, treffen nun im Viertelfinale auswärts auf Frankreich.

Deutschland-Bezwinger Belgien erfährt seinen Viertelfinal-Gegner hingegen erst am Montag. Argentinien konnte im Heimspiel gegen Italien am Sonntag auf 2:2 ausgleichen. Das entscheidende fünfte Spiel zwischen Guido Pella und Andreas Seppi musste aber wegen Regens auf Montag verschoben werden.

In den weiteren Viertelfinali empfangen vom 7. bis 9. April Australien die USA und Serbien - Spanien. Letzteres Duell könnte in der Woche vor Ostern also einen Schlager zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal bringen, wenn die Superstars zur Verfügung stehen.