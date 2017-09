Der Pflichtpunkt ist geschafft: Gerald Melzer stellte am Freitag erwartungsgemäß im ersten Einzel des Davis-Cup-Länderkampfs gegen Rumänien in Wels auf 1:0 für Österreich. Der 27-jährige Niederösterreicher gewann gegen den Außenseiter Dragos Dima (ATP-489.) vor 3.500 Zuschauern (ausverkauft) in weniger als zwei Stunden mit 6:1,6:1,3:6,6:1.

"In erster Linie bin ich mal froh, den ersten Punkt für Österreich geholt zu haben", sagte ein erleichterter Gerald Melzer nach seiner Heim-Premiere im Davis Cup. "Ich bin sehr gut ins Match gestartet, habe ihn sehr dominiert. Ich glaube, dass er die ersten zwei Sätze relativ hilflos war", sagte der Weltranglisten-133. Im dritten Satz habe Dima dann lockerer drauflos gespielt und weniger Fehler gemacht. "Ich habe dann ein schlechtes Aufschlagsspiel dabeigehabt."

"Es ist etwas sehr Spezielles, wenn die Leute hinter einem stehen"

Vor ausverkauftem Haus erstmals für Österreich einzulaufen war ein Höhepunkt für Gerald Melzer. "Das war natürlich unglaublich. Ich hatte noch nie einen Einsatz zu Hause. Es ist etwas sehr Spezielles, wenn die Leute hinter einem stehen."

Ganz einverstanden dürfte Gerald Melzer nicht damit gewesen sein, dass nicht alle Team-Mitglieder gleichzeitig in Wels angereist sind. "Ich war am Montag da", betonte er. Dominic Thiem, der am Dienstag noch ein Fußball-Match mit seiner Amateurmannschaft gespielt hatte, und Sebastian Ofner waren erst am Mittwoch zum Team gestoßen.

"Ich bin froh, dass Dominic jetzt da ist"

Auf die Frage, ob die spätere Anreise für Unruhe im Team gesorgt habe, meinte Melzer: "Dazu möchte ich jetzt nichts sagen." Um dann doch zu ergänzen: "Soll jeder seine eigene Meinung dazu haben, ob man am Dienstag Fußball spielt oder nicht oder wann man zum Davis Cup dazustoßt. Ich bin froh, dass Dominic jetzt da ist."

Im Anschluss daran war Österreichs Nummer eins bzw. die Nummer sieben der Welt gegen Bogdan Borza klarer Favorit. Borza ist gar nur 707. im ATP-Ranking und gibt wie Dima in Oberösterreich sein Davis-Cup-Debüt.

Jürgen Melzer ausgezeichnet

Geralds Bruder Jürgen Melzer wurde im Rahmen des Davis-Cup-Länderkampfs für seinen langjährigen Einsatz im Davis Cup vom internationalen Tennisverband (ITF) mit dem Commitment Award ausgezeichnet. Spieler, die zumindest 40 Partien gespielt haben, erhalten diese Auszeichnung. Melzer ist österreichischer Rekordspieler, hat 33 Länderkämpfe bzw. 72 Spiele (Gesamt: 32 Siege, 40 Niederlage/Einzel: 21:29 - Doppel: 11:11) bestritten.

"Ich war als kleiner Bub schon sehr euphorisch. Es gibt nichts, was drüber geht, für sein Land die Dress überzustreifen. So habe ich meine Tenniskarriere gelebt. Wir haben geweint, wir haben gelacht, es war etwas, was ich für mein restliches Leben nicht vergessen werde", meinte Jürgen Melzer auf dem Center Court.

Er habe kein einziges Mal im Davis Cup gefehlt, weil er nicht gewollt habe, sondern nur, wenn er verletzt gewesen sei. Das ist Melzer auch aktuell, er wird in den nächsten Wochen entscheiden, ob er sich am linken Ellbogen doch operieren lassen muss.