Stöger kehrt mit Dortmund zu alter Liebe zurück .

Vier Jahre lang arbeitete Peter Stöger erfolgreich beim 1. FC Köln. Eine Woche nach der Entlassung in der erschreckend schwach verlaufenen Hinrunde heuerte er bei Borussia Dortmund an. Und kehrt mit dem BVB am Freitag (20.30 Uhr) nach Köln zurück. Es könnte emotional werden, wenn Stöger nach 78 Spielen mit rot-weißer Brille und FC-Hoodie erstmals in Schwarz-Gelb an der Seitenlinie stehen wird.