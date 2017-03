Die Eissorten "Schoko-Sünde", "Beton & Asphalt" und "Cookies" wurden am Donnerstag an einer Verkaufstheke des Eiscafés «Flori & Palma» in Stuttgart (Baden-Württemberg, Deutschland) zum Verkauf angeboten.

Das mit Speisekohle versetzte Vanilleeis mit dem Namen "Beton & Asphalt" wurde spaßeshalber wegen einer Baustelle vor der Stuttgarter Eisdiele eingeführt, nun soll es dauerhaft zum Verkauf stehen.