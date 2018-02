Mann in Köln vor Stadtbahn gestoßen .

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, der am Freitag in Köln einen Polizisten in Zivil vor eine Stadtbahn gestoßen und damit getötet haben soll. Der 44-jährige Deutsche hatte sich am Tatort als Zeuge gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Zuge der Ermittlungen der Mordkommission sei er unter dringenden Tatverdacht geraten.