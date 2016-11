Merkel will auch nach Wahl 2017 Kanzlerin bleiben .

Die deutsche Regierungschefin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel will 2017 zum vierten Mal Kanzlerin werden. Die 62-Jährige kündigte am Sonntag im CDU-Präsidium ihre Kandidatur an. Mit ihrer Entscheidung rund zehn Monate vor der Bundestagswahl könnte SPD-Chef Sigmar Gabriel unter Druck geraten, nun die Kanzlerkandidatur in seiner Partei zu klären.