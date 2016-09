Hinweise auf mögliche Anschlagspläne in Deutschland gab es nicht, wie das Landeskriminalamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Die Festnahme erfolgte demnach Montagfrüh.

Der Syrer war im September 2015 nach Deutschland eingereist und soll vor seiner Flucht für die radikalislamische Al-Nusra-Front in Syrien gekämpft haben.

Auf die Spur des Verdächtigen kam die Polizei durch die Auswertung eines elektronischen Datenträgers, der in einem Zug aufgefunden und der Polizei übergeben worden war. Der 24-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.