Vater tötete zwei Kinder und sich selbst .

Ein Mann hat im deutschen Ostwestfalen nach einem Ehestreit zwei seiner Kinder und sich selbst getötet. Einsatzkräfte fanden den 33-Jährigen und die beiden fünf und acht Jahre alten Kinder in der Nacht auf Donnerstag mit tödlichen Stichverletzungen in einer Wohnung in Bad Driburg, wie die Polizei mitteilte. Die drei Jahre alte Tochter, die während der Tat in der Wohnung war, überlebte.