Zwei Kleinkinder getötet - Mutter tatverdächtig .

In Lünen bei Dortmund in Deutschland soll eine Mutter zwei ihrer Kinder im Schlaf durch Messerstiche getötet haben. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Kinder schon geschlafen haben", sagte der ermittelnde Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel am Donnerstag.