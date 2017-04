Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte dazu: "Wir kommentieren das nicht." Die Behörde bestätigte aber, dass sie eine beim "Tagesspiegel" in Berlin eingegangene E-Mail überprüfe. Der offenbar rechtsextreme anonyme Verfasser nennt laut "Tagesspiegel" den Anschlag eine "letzte Warnung". Sicherheitskreise halten es dem Zeitungsbericht zufolge für möglich, dass es sich um einen Trittbrettfahrer handeln könnte.

Am Dienstagabend waren neben dem Mannschaftsbus der Fußballer drei mit Metallstiften bestückte Sprengsätze explodiert. Der Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt. Bereits am Mittwoch waren Zweifel aufgetaucht, ob drei identische, am Tatort gefundene Bekennerschreiben tatsächlich islamistischen Ursprungs sind. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte am Freitag einen Bericht von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", wonach mittlerweile eine islamwissenschaftliche Untersuchung "erhebliche Zweifel" ergeben habe. Der oder die Verfasser der textgleichen Schreiben hätten demnach vermutlich nur den Eindruck erwecken wollen, die Tat habe einen islamistischen Hintergrund.

Die Überprüfung der Echtheit der am Donnerstagabend beim "Tagesspiegel" eingegangenen Mail war laut Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Samstag noch nicht abgeschlossen. Der Verfasser bezieht sich darin laut Zeitungsbericht auf Adolf Hitler und hetzt gegen "Multi Kulti". Es wurde ein weiterer Angriff angekündigt. Am 22. April werde "buntes Blut" fließen. Der "Trupp Köln" stehe bereit. Die Drohung ziele vermutlich auf die zu erwartenden zahlreichen Demonstranten, die gegen den an diesem Tag in Köln stattfindenden Bundesparteitag der AfD protestieren wollten, berichtete das Blatt. Die Bekennermail könne mit dem Anschlag zu tun haben, "es könnte aber auch ein Trittbrettfahrer sein", zitierte die Zeitung Sicherheitskreise.