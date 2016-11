Borussia Dortmund, das schon zuvor unter die letzten 16 vorgestoßen war, feierte einen 8:4-Heimsieg über Legia Warschau, womit der CL-Torrekord fiel.

Englands Sensationsmeister Leicester erwischte im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht Brügge einen Traumstart - dank Fuchs. Der 30-jährige Linksverteidiger hatte mit seinem Vorstoß und perfekten Querpass auf Torschütze Shinji Okazaki entscheidenden Anteil am 1:0 in der fünften Minute.

Riyad Mahrez verwandelte nach einer knappen halben Stunde einen Foulelfer zum 2:0 (30.). Der Kolumbianer Jose Izquierdo sorgte mit dem Anschlusstreffer für das erste Gegentor Leicesters in der Champions League (52.). Durch den 2:1-Sieg sicherte sich der Fuchs-Club auch bereits den Sieg der Gruppe G, da Porto beim Gastspiel in Kopenhagen nicht über ein torloses Remis hinauskam.

In der Gruppe E stehen mit Monaco und Leverkusen bereits beide Aufsteiger fest. Nachdem Leverkusen mit ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger (ab 81.) bei Russlands Meister ZSKA Moskau ein 1:1 (1:0) erreicht hatte, gab es Schützenhilfe von den Monegassen. Der Ligue-1-Vertreter feierte gegen Tottenham einen 2:1-(0:0)-Heimerfolg und hat damit ebenfalls den Gruppensieg schon in der Tasche.

Nachdem der kolumbianische Torjäger Radamel Falcao in der elften Minute mit einem Foulelfer an Tottenham-Tormann Hugo Lloris gescheitert war, durfte Monaco kurz nach der Pause erstmals jubeln. Djibril Sidibe (48.) ließ die Innenverteidigung der Spurs, in der Wimmer durchspielte, schlecht aussehen und besorgte die Führung. Harry Kane gelang zwar vom Elferpunkt der Ausgleich für Tottenham, doch nur 38 Sekunden später erzielte Thomas Lemar das 2:1 für die Hausherren.

Real Madrid setzte sich bei Ronaldos Ex-Club Sporting Lissabon dank Treffern von Innenverteidiger Raphael Varane (29.) und Karim Benzema (87.) mit 2:1 (1:0) durch. Gruppe-F-Tabellenführer Borussia Dortmund feierte indes nach frühem 0:1-Rückstand einen souveränen 8:4-(5:2)-Heimsieg gegen Schlusslicht Legia Warschau. Marco Reus gab dabei nach 185 Tagen Pause wegen Schambeinentzündung und zuletzt Fersenproblemen sein Comeback. Der 27-Jährige führte Dortmund sogar als Kapitän aufs Feld, erzielte drei Treffer (32., 52., 93.) und bereitete zwei weitere vor.

Mit sieben Toren in der ersten Hälfte wurde der Rekord vom 5. November 2003 eingestellt. Damals hatte Monaco das Heimspiel gegen Deportivo La Coruna nach 5:2-Pausenführung am Ende 8:3 gewonnen. Diese Bestmarke für die meisten Treffer in einem Champions-League-Match wurde nun mit zwölf Toren sogar noch übertroffen.

Im Gruppe-H-Schlager ging Gastgeber Sevilla gegen Juventus Turin nach einem Volley des Argentiniers Nicolas Pareja, der von der Strafraumgrenze ins kurze Eck abzog, früh in Führung (9.). Doch der Europa-League-Seriensieger musste ab der 36. Minute mit einem Mann weniger auskommen, da der italienische Internationale Franco Vazquez wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Diese Überzahl nutzte Italiens Rekordmeister. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Claudio Marchisio vom Elferpunkt zum 1:1, womit Sevilla im fünften Spiel erstmals ein Tor kassierte. Dieses Remis hätte Sevilla zum Achtelfinaleinzug gereicht. Doch im Finish sicherten Leonardo Bonucci (84.) und Mario Mandzukic (94.) "Juve" noch einen 3:1-Sieg und damit das Weiterkommen.

Um dieses muss Sevilla nun wieder einmal zittern, da Olympique Lyon einen 1:0-Sieg beim weiter punkt- und torlosen Salzburg-Bezwinger Dinamo Zagreb feierte. Matchwinner war Alexandre Lacazette (72.). Lyon hat nun mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am 7. Dezember zu Hause gegen Sevilla die Chance, noch unter die letzten 16 vorzustoßen.