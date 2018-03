Zu einem Drama kam es in der Vorwoche in der Wiener Neustädter Josefstadt: Eine Spaziergängerin fand dort beim Gassigehen mit ihrem Hund ein regungsloses Mädchen – für sie gab es keine Rettung mehr.

Am vergangenen Dienstag war eine Frau mit ihrem Hund in der Josefstadt unterwegs gewesen. In der Vereinsgasse machte sie am Mittwoch gegen 9.30 Uhr eine furchtbare Entdeckung: Neben Sperrmüllablagerungen auf einer Grünfläche fand sie ein regungsloses Mädchen, das noch ihr Handy in der Hand hatte.

Todesumstände werden untersucht

Die Frau verständigte sofort die Polizei, die auch schnell zur Stelle war. Allerdings konnten sie der 15-Jährigen nicht mehr helfen und nur noch den Tod feststellen.

Woran die junge Wiener Neustädterin bei den tief winterlichen Temperaturen in der Vorwoche gestorben ist, ist derzeit unklar.

Die genauen Todesumstände werden derzeit untersucht, unter anderem wurde ein toxologisches Gutachten in Auftrag gegeben.