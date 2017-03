75.000 Personen sind aktuell direkt oder indirekt am Flughafen Wien-Schwechat beschäftigt. Mit dem Bau der dritten Piste wären es bis zu 30.000 zusätzlich. Zahlen, die das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) in den Augen der Flughafen-Betreiber und des NÖAAB noch unverständlicher machen.

Man wolle alles unternehmen, dass der Gesetzgeber entsprechende Maßnahmen setzt, denn: „Das öffentliche Interesse nur umweltpolitisch zu begründen, ist falsch“, so ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Rückblick: Das BVwG hatte seine Ablehnung des Baus einer dritten Piste am Vienna International Airport im Februar mit ökologischen Argumenten begründet. Der dadurch entstehende Anstieg an Treibhausgas-Emissionen sei nicht im öffentlichen Interesse (die NÖN berichtete).

"Urteil gefährdet viele andere Projekte"

Einigkeit herrschte bei Flughafen-AG-Vorstandsdirektor Günther Ofner und VP-Innenminister Wolfgang Sobotka: Die Politik müsse reagieren – nicht nur das Pisten-Projekt, auch unzählige andere in ganz Österreich seien durch das jüngste Urteil gefährdet, weil sich NGOs oder grüne Gruppierungen nun auf dieses berufen.

Arbeiter-Betriebsrat-Vorsitzender Thomas Faulhuber betonte zudem, dass man die Transferierung von Arbeitsplätzen ins Ausland jedenfalls verhindern wolle – etwa an den nahe gelegenen Flughafen in Bratislava. Zudem müsse sich der Flughafen Wien-Schwechat mit entsprechenden Maßnahmen in der europäischen Konkurrenz-Situation positionieren, so wiederum Sobotka.

Gespräche mit der Regierung würden bereits laufen. Die Forderung: Wirtschaftliche Aspekte sollen mitbetrachtet und vorrangig behandelt werden, oder anders gesagt: Arbeitsplätze sollen in künftigen Entscheidungen schwerer wiegen als der Klimaschutz. Den Airport betreffend wolle man versuchen, „das Urteil auf allen Ebenen zu bekämpfen“, so Sobotka - zumal sich der „Jobmotor“ Flughafen nicht nur auf die internationale Attraktivität und den Standort positiv auswirken würde, sondern auch im volkswirtschaftlichen Interesse sei. 1,7 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts (4,6 Mrd. Euro) werden derzeit am Standort Wien-Schwechat erwirtschaftet.